Бездомным Нижнего Тагила помогают подготовиться к холодам

46-летний Николай третий год живёт на окраине Кирпичного посёлка в покинутом хозяевами доме. Говорит, что зимовать там можно - есть печка. Кроме него, в заброшенном жилище постоянно обитают ещё четверо. Всей компанией в прошлом году они случайно попали на открытие нового санпропускника и теперь являются его постоянными клиентами.

Питаемся подаянием, - признаётся Николай. - Кладбище на Рогожино и помойки обходим, бутылки и металл сдаём - летом не так уж и плохо. Зимой трудно. Город промёрзнет, прохожих мало, никто на морозе за мелочью для нас в сумку не полезет. И бутылки все под снегом. Многие из нас после морозов остаются без ног и рук.

Рассказ не отвлекает Николая от дела, он выбирает тёплые вещи, подходящие по размеру. Одежду, в которой мужчина пришёл в санпропускник, ему тоже выбрасывать жалко, поэтому сотрудники учреждения забирают её на спецобработку.

На вопрос, многим ли удаётся возвратиться к нормальной жизни, новый знакомый говорит честно:

Я таких не встречал. Одни умирают, другие приходят на их место. Многие после отсидки попадают на улицу. В перестройку пожилые бомжи были, а теперь молодёжи среди бродяг немало. Губят людей водка, подлость родственников или часто проблемы с бизнесом. Но главное, конечно, - выпивка.

Для таких, как Николай, и было построено в прошлом году в Нижнем Тагиле санитарное учреждение. Только в этом году через санпропускник прошли 500 бродяг. Чтобы помочь бездомным подготовиться к холодам, сотрудники управления социальных программ и семейной политики провели кампанию по сбору тёплой одежды и обуви. На официальном сайте города и в местных СМИ тагильчан призвали к милосердию. Горожане принесли поношенные, но ещё крепкие куртки, свитера, рубашки, особенно востребованной стала обувь больших размеров.