KIA остается самой популярной иностранной маркой на российском рынке

Всего за сентябрь в России было реализовано 246 895 автомобилей, что на 14 980 единиц больше, чем в августе, но на 13 067 меньше, чем за аналогичный месяц предыдущего года. В процентном выражении снижение рынка относительно сентября 2012 года составило 5%. Суммарный объем за первые 9 месяцев года сократился на 7% по сравнению с январем-сентябрем 2012 года и составил 2 046 700 автомобилей.

KIA Motors Rus в сентябре реализовала 18 004 автомобиля, что на 9 процентов больше, чем в сентябре 2012 года (16 544 шт.). Общее число реализованных за 9 месяцев автомобилей марки достигло 146 986 штук. Это на 4% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года (140 677 шт.). Доля рынка, занимаемая маркой KIA на российском рынке, сохранилась на достигнутых в августе показателях 7,3% за один месяц и 7,2% за период с начала года.

По оценкам специалистов, несмотря на то, что кривая общих продаж поползла вверх, российский рынок не показывает достаточной стабильности, которая должна быть основой для умеренного роста. Скорректированный прогноз АЕВ на 4 квартал 2013 года составляет 740 000 единиц (в 2012 году этот показатель был равен 748 000 штук), а по всему 2013 году планируется снижение рынка на 5,1% с показателем 2,79 млн. автомобилей (на фоне 2,94 млн. в 2012 году).