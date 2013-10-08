МОТИВ запустил новые опции для общительных детей и заботливых родителей.

Не за горами долгожданные школьные каникулы. Для детей – это время ярких впечатлений, прогулок, общения с друзьями и одноклассниками, для большинства родителей – головная боль. В это время мамы и папы задаются миллионом вопросов: куда сходить, чем заняться и как не разориться на телефонных разговорах маленьких абонентов.

Оператор сотовой связи МОТИВ запустил сразу две новые опции для детей и подростков – «Шалтай-болтай» и «ОПТИМУС». Теперь родители смогут легко контролировать расходы ребенка на сотовую связь, а дети получат сбалансированный набор мобильных услуг.

Маркетологи компании МОТИВ провели исследование и определили оптимальный набор мобильных услуг, необходимых детям, а также наиболее приемлемую цену для детских опций с точки зрения родителей, - отмечает пресс-секретарь компании МОТИВ Алена Ярушина. – Заказывая гарантированный пакет услуг, мамы и папы могут быть уверены в том, что их ребенок не потратит за пару часов свой месячный мобильный бюджет на дорогостоящий контент: новое приложение, мелодию или игру. Все деньги будут потрачены на услуги связи.

Опция «Шалтай-болтай» подойдет младшим школьникам и детям, которые недавно начали пользоваться сотовой связью. За символическую плату – 95 рублей в месяц – пользователи новой опции получат 60 исходящих минут на любые номера Свердловской области, 60 SMS и 15 MMS на номера операторов России, а также 30 Мб интернет-трафика без ограничения скорости. Для включения опции достаточно набрать с телефона ребенка *104*135# и нажать кнопку вызова.

Для гиперобщительных подростков МОТИВ предлагает опцию «ОПТИМУС». За 190 рублей в месяц тинейджер получит 120 исходящих минут на любые номера Свердловской области, 150 SMS и 50 MMS на номера операторов России, а также 300 Мб интернет-трафика без ограничения скорости. Включить опцию можно с помощью USSD-сервиса, набрав *104*152# и нажав клавишу вызова.

При наличии необходимой суммы на счете опция продлевается автоматически. Поэтому достаточно раз в месяц внести на счет ребенка фиксированную сумму и не беспокоиться о его балансе.