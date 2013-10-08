Нешуточные страсти разгораются вокруг модельного бизнеса в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Самое неприятное, когда, казалось бы, из-за совершенно «светлых» целей случаются целые войны. Например, сегодня в редакцию TagilCity.ru обратилась Алена Ахмедова, директор одного из крупных тагильских модельных агентств. Дело в том, что ее воспитанниц обвиняют в занятии проституцией, а саму Алену называют чуть не сутенером.

Татьяна Аникиевич, директор другого арт-холдинга, рассказала журналисту TagilCity.ru, что есть всевозможные доказательства – в модельном агентстве Алены девушки летают не на показы, а «грязные встречи». Наиболее полно Татьяна пишет о ситуации на своей странице Вконтакте:

Девочки модели, которые заявлены как модели, находятся на сайте, прислали мне информацию о том, что вынуждены были заниматься не модельным бизнесом, а проституцией. Об этом я узнала из анонимного сообщения и позже поняла, что лично знаю одну модель. Я выложила часть доказательств, другая часть у меня на компьютере. Это никакой не конфликт, а известная информация. Москва за это взялась и скоро выйдет передача. Прикрываясь под видом модельной работы, Алена занималась проституцией.

Дело в том, что Алена категорически не согласна с заявлениями и намерена обратиться в правоохранительные органы с данным заявлением, которое, надо сказать, она уже сегодня отнесла в полицию. Кроме того, она сообщила TagilCity.ru, что одна из девочек, которых Татьяна упоминала в своем письме, планируют приехать из Екатеринбурга в Тагил и написать точно такое же заявление в полицию о клевете со стороны самой Татьяны.

Я сейчас разговаривала с мамой одной из девочек, Татьяна оскорбила и ее и она настроена также написать заявление в полицию пишет Алена.

К слову, вот сообщение от пострадавшей девушки, которая уверенно опровергает слова руководителя конкурирующего агентства:

Я модель Diamond на протяжении нескольких лет, и никакие предложения интимного характера, о которых вещает Татьяна Аникиевич в Контакте, мне не поступали. При этом она посмела использовать мои частные фото, приписав им иной смысл. подаю завтра заявление о клевете.

Кроме того, Алена вступать с Татьяной в полемику не намерена и говорит TagilCity.ru следующее:

Если у г-жи Аникиевич есть сведения, подтверждающие «грязную» деятельность принадлежащего мне модельного агентства и моделей, я настоятельно советую ей обращаться прямиком в прокуратуру, как это делают взрослые люди, а не устраивать детский сад и изливать сплетни и свою больную фантазию в Интернете.

Очевидно, крупный скандал назревает в Нижнем Тагиле, если за дело взялись федеральные СМИ. Кто в данной ситуации прав, а кто виноват – покажет время. В любом случае, эта ситуация не украсит модельный бизнес Нижнего Тагила. Скорее всего, в качестве оружия было выбрано именно слово, потому что представители этой сферы - люди публичные, на слуху, и любая негативная информация способна нанести заметный урон репутации.

Конкуренция в модельном бизнесе всегда была высока. Но я считаю, что попытка удержать на плаву нерентабельное модельное агентство через клевету в адрес Diamond - не делает Татьяне Аникиевич чести решительно заявляет Алена Ахмедова.

TagilCity.ru продолжит следить за ходом событий.