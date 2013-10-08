Тагильчане всё чаще просматривают информацию о госпошлине за развод. Неужели накатила осенняя депрессия?

Кто не знает, за развод, как и за брак, тоже нужно «платить» - и, как оказалось, даже в два раза больше – 400 рублей. А совсем недавно, в конце сентября, Дмитрий Медведев вообще предложил увеличить ее до 30 тысяч рублей, конечно, не без учета общественного мнения.

Значительная часть тех, кто заглядывает и регулярно мониторит подобную информацию, надо полагать, подумывают о разводе. Так, за период от 8 сентября и до 8 октября 2013 года просмотр новости двухгодичной давности, но не потерявшей своей актуальности, возрос практически в восемь с половиной раз (от 62 до 530 просмотров страницы за день). Причем средняя длительность просмотра – около 5 минут. А общее количество просмотров новости про госпошлину со времени публикации - более 70000.

Неужели осенняя непогода и разгулявшаяся депрессия разрушат еще пару десятков браков? Да и вообще, судя по официальной статистике, в Свердловской области в прошлом году из почти 40 тысяч поженившихся развелась половина. Есть масса причин, по которым люди еженедельно подают на развод. Однако, прежде чем задавать вопрос «Почему люди разводятся?», нужно поразмыслить над тем, зачем вообще люди женятся.