В «Творческий выходной» тагильчане смогут поближе познакомиться с «Мадонной» самого Рафаэля (ФОТО)
8 октября 2013, 17:10Общество
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В ближайшую субботу, то есть 12 октября в 15:00 состоится очередная встреча «Творческий выходной», организованная родным Музеем изобразительных искусств.
Посетители клуба познакомятся с жемчужиной коллекции Нижнетагильского музея изобразительных - картиной «Святое семейство» («Мадонна дель Пополо», «Тагильская мадонна»), написанной в 1509 году и приписываемой кисти Рафаэля Санти.
Кто еще не знает, картина была найдена в Нижнем Тагиле в 1924 году в одном из старинных господских домов и уже более 30 лет является своеобразным художественным брэндом Нижнего Тагила. Сегодня это произведение наряду с «Мадоннами» итальянских мастеров XV - XVII столетий экспонируется в специально оборудованном зале музея.
Дополнительную информацию о встрече можно получить по телефону: 25-26-47, стоимость взрослого билета будет 100 рублей, а детского – 50 рублей.
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