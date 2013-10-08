В «Творческий выходной» тагильчане смогут поближе познакомиться с «Мадонной» самого Рафаэля (ФОТО)

Кто еще не знает, картина была найдена в Нижнем Тагиле в 1924 году в одном из старинных господских домов и уже более 30 лет является своеобразным художественным брэндом Нижнего Тагила. Сегодня это произведение наряду с «Мадоннами» итальянских мастеров XV - XVII столетий экспонируется в специально оборудованном зале музея.