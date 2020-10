Сбежавший водитель и возмущенный Россель. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 8 октября.

Член Совета Федерации Эдуард Россель выступил против ужесточения ограничительных мер из-за коронавируса. По его мнению, экономические потери могут быть хуже, чем последствия пандемии. Сенатор добавил, что необходимо четко выполнять рекомендации врачей, а не вводить ограничения. Сенатор РФ Эдуард Россель раскритиковал ужесточение коронавирусных ограничений В Нижнем Тагиле количество зараженных коронавирусом продолжает расти. С 7 по 8 октября было выявлено два новых случая заболевания. В общей сложности с начала пандемии инфекция была подтверждена у 1962 человек. В Свердловской области за сутки выявлено 184 новых заболевших. Всего с начала пандемии в регионе выявлено более 30,5 тысячи случаев коронавируса, из них более 22,6 тысячи человек выздоровели, еще 633 — скончались. В Нижнем Тагиле за сутки выявили два новых случая коронавируса Одно из отделений Свердловского кардиоцентра было закрыто из-за коронавируса. По словам директора Института кардиологии Яна Гибинского, к ним поступил пациент, у которого тест показал положительный результат. Инфекцией заражены несколько врачей и пациент. Контактные больные были перевезены в Верхнюю Пышму. Планируется, что к штатному режиму работы отделение вернется 12 октября. Все остальные отделения больницы работают в обычном режиме. Уральский институт кардиологии начал работать после карантина по коронавирусу Вчера вечером водитель из Нижнего Тагила попал в аварию на 60 километре автодороги Полазна — Чусовой, в результате которой погибли два человека. 38-летний мужчина управлял автомобилем Volvo с полуприцепом. При совершении обгона он допустил столкновение с большегрузом Iveco. В результате фуру отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Kia Soul. 37-летний водитель легкового авто погиб на месте, а также его 45-летний пассажир. Второй пассажир Kia и водитель Iveco были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Водитель Volvo скрылся с места ДТП. Однако вскоре его задержали и доставили в отделение полиции. По данному факту проводится проверка, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сгорели заживо: тагильский дальнобойщик сбежал после смертельного ДТП в Пермском крае

