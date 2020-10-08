Сбежавший водитель и возмущенный Россель. Итоги дня в Свердловской области

Вчера вечером водитель из Нижнего Тагила попал в аварию на 60 километре автодороги Полазна — Чусовой, в результате которой погибли два человека. 38-летний мужчина управлял автомобилем Volvo с полуприцепом. При совершении обгона он допустил столкновение с большегрузом Iveco. В результате фуру отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Kia Soul. 37-летний водитель легкового авто погиб на месте, а также его 45-летний пассажир. Второй пассажир Kia и водитель Iveco были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Водитель Volvo скрылся с места ДТП. Однако вскоре его задержали и доставили в отделение полиции. По данному факту проводится проверка, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.