Связисты назвали новые «места силы» российских путешественников

В среднем продолжительность путешествия российских жителей, независимо от региона их проживания, составляет 11 дней. В отпуске абоненты чаще принимают входящие вызовы, чем звонят сами. При этом разговаривают они на 15% меньше, чем дома, отдавая предпочтение выходу в интернет. Онлайн-развлечения у туристов не на последнем месте. У некоторых трафик на игровые сервисы увеличился более чем в два раза.