Связисты назвали новые «места силы» российских путешественников

Пандемия коронавируса повлияла на внутренний туризм. В условиях закрытых границ жители России пересмотрели свои планы на отпуск и открыли для себя нетипичные места.

По данным аналитиков «МегаФона», в 2020 году путешественники расширили географию поездок по стране и нашли новые «места силы» и интересные маршруты — Чукотка, Камчатка, Магадан, Республики Ингушетия и Карелия. По сравнению с прошлым годом общее число отдыхающих в регионах возросло на 35%. Компания при помощи инструментов Big Data провел анализ обезличенных данных о передвижениях абонентов во время летнего туристического сезона. Количество россиян отдохнувших за пределами своего региона сократилось на 9%. Даже наиболее популярные направления для отпуска, которые год от года не теряют своих позиций — Краснодарский край, Крым, Москву и Санкт-Петербург приняли на 20% меньше туристов. Байкал и Алтай из-за пандемии также приняли меньше гостей — общее число отдыхающих здесь снизилось на 6%. При этом востребованными остаются Республики Башкортостан и Татарстан, Ростовская область и Ставрополье. Тут количество туристов не сократилось. Оно осталось прежним, по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что отдельным направлениям удалось нарастить турпоток. Это обусловлено тем, что путешественники хотели открыть для себя новые места. Почти вдвое увеличилось число отдыхающих на побережье Керченского пролива и песчаной косе вблизи кубанского поселка Чушка. В Тульскую область на Романцевские горы и на Селигер в Тверской области прибыло на 20% больше отдыхающих. В среднем продолжительность путешествия российских жителей, независимо от региона их проживания, составляет 11 дней. В отпуске абоненты чаще принимают входящие вызовы, чем звонят сами. При этом разговаривают они на 15% меньше, чем дома, отдавая предпочтение выходу в интернет. Онлайн-развлечения у туристов не на последнем месте. У некоторых трафик на игровые сервисы увеличился более чем в два раза. Чаще всего абоненты смотрят видео в Youtube, сториз в Instagram. Не отстает от них и «Фейсбук». Онлайн-трафик в этой социальной сети увеличивается во время поездок в пять раз. Среди мессенджеров по традиции лидерскую позицию сохраняет WhatsApp. Несмотря на ограниченный выбор зарубежных маршрутов, с 1 августа россияне стали выезжать за границу. Лидерами стали Турция и Абхазия. В среднем россияне отдыхают в этих странах 12 дней.

