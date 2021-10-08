Инцидент в столичном метро получил новое развитие событий

Авторы телеграм канала “Мейстер” уверены, что именно так поддерживается гражданский мир и гасятся попытки спекулировать на трагедиях. Также они заявили, что закон един для всех и каких-либо попыток “отмазать” преступников (уже ранее судимых) быть не должно.