Инцидент в столичном метро получил новое развитие событий

Инцидент в столичном метро получил новое развитие событий
Инцидент в столичном метро получил новое развитие событий
Сегодня, 18:08ОбществоФото: wikipedia.org
Инцидент, произошедший в московском метро получил новое развитие событий. Напомним, что ранее трое представителей Дагестанской республики жестоко избили вступившегося за девушку парня.

По информации телеграм канала “Мейстер”, быстрая реакция правоохранительных органов, а именно арест подозреваемых и переквалификация дела с хулиганства на покушение на убийство способствовали развитию данной ситуации.

Помимо этого, глава СК Александр Бастрыкин инициировал процесс награждения потерпевшего за проявленное им мужество. Отмечается также быстрая реакция дагестанской общественности, заявившая о недопустимости подобного. Кроме того, они заявили, что эти преступники должны ответить по всей строгости закона.

Авторы телеграм канала “Мейстер” уверены, что именно так поддерживается гражданский мир и гасятся попытки спекулировать на трагедиях. Также они заявили, что закон един для всех и каких-либо попыток “отмазать” преступников (уже ранее судимых) быть не должно.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы