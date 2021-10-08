Капремонт подорожает из-за роста цен на стройматериалы

Капремонт подорожает из-за роста цен на стройматериалы
Капремонт подорожает из-за роста цен на стройматериалы
Сегодня, 16:22ОбществоФото: pixabay.com
До конца текущего года можно будет пересматривать стоимость капитального ремонта многоквартирных домов в уже заключенных контрактах. Это решение принято российским правительством в связи с повышением цен на строительные материалы.

Как информирует 360tv.ru, по мнению экспертов, рост цен ограничится рамками средств, выделенных оператором в регионах на программу. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на правительственное постановление, утвержденное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Согласно документу, цену уже заключенного контракта можно увеличить не более чем на 25%. Она должна остаться в рамках предельной стоимости услуг, установленных регионами. При этом не может быть больше общего объема средств, выделенных на программу капитального ремонта.

За январь 2021 года цены на стройматериалы выросли на 24,7%, а за год на 27,7%.

Анна Мамонова, директор Ассоциации регоператоров капремонта, подчеркнула важность принятого правительством документа. Он способен спасти от убытка и банкротств операторов и подрядчиков в регионах. Однако ассоциация будет просить о продлении срока действия постановления до конца следующего года. До реализации контрактов осталось всего несколько месяцев.

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