Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Дети и подростки в Нижнем Тагиле стали болеть туберкулезом в 5 раз чаще
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Дети и подростки в Нижнем Тагиле стали болеть туберкулезом в 5 раз чаще

8 ноября 2010, 17:44ОбществоАнка
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?