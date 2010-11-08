Дети и подростки в Нижнем Тагиле стали болеть туберкулезом в 5 раз чаще

Такую тревожную ситуацию отметили члены Межведомственной комиссии по противодействию распространению туберкулеза. Сегодня на учете в противотуберкулезном диспансере состоят 1430 детей и 128 подростков. Большинство из них – из неблагополучных малообеспеченных семей. Основным источником заражения становятся родственники, которые больны туберкулезом, но отказываются от профилактического лечения. Чтобы обеспечить правильное лечение и профилактику тем детям, кто сегодня состоит на учете, комиссией было предложено организовать для них дополнительное бесплатное питание в школе и специальные смены в оздоровительных лагерях.