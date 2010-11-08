Мужчин на Земле на 57 миллионов больше, чем женщин

В минувшее воскресенье сильная половина человечества отметила свой праздник. День мужчин был учрежден по предложению первого и единственного Президента СССР Михаила Горбачева и поддержан рядом международных организаций.

Между тем, существует также Международный мужской день. Он отмечается 19ноября в таких странах, как Австралия, Индия, Сингапур, США, Великобритания, Мальта, Узбекистан, на Ямайка.