Мужчин на Земле на 57 миллионов больше, чем женщин
8 ноября 2010, 07:57ОбществоОльга
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По данным ООН, на сегодняшний день на планете живет на 57 миллионов больше мужчин, чем женщин. В наиболее населенных странах мира, таких как Китай, Индия, Пакистан, представителей женского пола не хватает.
В минувшее воскресенье сильная половина человечества отметила свой праздник. День мужчин был учрежден по предложению первого и единственного Президента СССР Михаила Горбачева и поддержан рядом международных организаций.
Между тем, существует также Международный мужской день. Он отмечается 19ноября в таких странах, как Австралия, Индия, Сингапур, США, Великобритания, Мальта, Узбекистан, на Ямайка.
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