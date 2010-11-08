Скончался рабочий, пострадавший в результате взрыва на НТМК
8 ноября 2010, 14:08Общество
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6 ноября скончался один из четверых сотрудников НТМК, пострадавших в результате взрыва на комбинате.
39-летний мастер коксохимического производства Тимофей Хмелевский умерот ожогов 70% тела, сообщает «Новый регион». Семье погибшего НТМК окажетматериальную помощь.
Напомним, 2 ноября в 10:00 на коксохимическом производстве НТМКпрогремел взрыв. По предварительным данным, воспламенилась угольнаяпыль. В результате взрыва пострадали четверо рабочих.
Для расследованияпричин ЧП на НТМК работает спецкомиссия – в нее вошли специалистыРостехнадзора и самого комбината.
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