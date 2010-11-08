Скончался рабочий, пострадавший в результате взрыва на НТМК

Напомним, 2 ноября в 10:00 на коксохимическом производстве НТМКпрогремел взрыв. По предварительным данным, воспламенилась угольнаяпыль. В результате взрыва пострадали четверо рабочих.

Для расследованияпричин ЧП на НТМК работает спецкомиссия – в нее вошли специалистыРостехнадзора и самого комбината.