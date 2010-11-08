УВЗ будет сотрудничать с Китайской Южной вагоностроительной корпорацией

Стороны договорились о том, что они готовы, используя собственные преимущества в своих странах, установить и развивать долгосрочные взаимовыгодные отношения стратегического партнерства в вагоностроении. Так, корпорация «УВЗ» готова предоставлять информацию по интересующим партнеров проектам. В свою очередь китайские партнеры пообещали предоставлять «УВЗ» на постоянной основе анализ предложенных корпорации проектов в сфере железнодорожного машиностроения. Стороны договорились проводить регулярные встречи для реализации проектов и определения конкретных форм сотрудничества.