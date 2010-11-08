В Нижнем Тагиле продолжает дорожать гречка
8 ноября 2010, 18:12ОбществоАнка
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По данным нижнетагильского отдела Госстатистики, за октябрь цена на эту крупу выросла на 14%.
Килограмм гречки в среднем стоит сегодня около 62-х рублей. В лидерах по росту цен и картофель. Он тоже подорожал на 14% и стоит теперь 25 рублей за килограмм. На 5% подорожали куриные яйца. Купить десяток яиц можно почти за 37 рублей. На 3% вырос в цене растворимый кофе. А вот зерновой и молотый, наоборот, подешевел на 5%.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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