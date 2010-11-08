Владимир Путин стал гонщиком «Формулы 1»
8 ноября 2010, 08:25Общество
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Председатель правительства России Владимир Путин опробовал болид «Формулы 1» в Ленинградской области.
Три автомобиля этого класса выставлены 6 и 7 ноября на площадиОстровского в Санкт-Петербурге. В рамках презентации болидов ВладимирПутин лично опробовал автомобиль, сообщает ИТАР-ТАСС.
На протяжении нескольких часов Путин ездил по специально обустроеннойтрассе. Максимальная скорость, которую набрал болид под управлениемпремьера - 240 километров в час.
Экипировка премьера была специально подготовлена: на комбинезоне гонщика«Формулы 1» были вышиты инициалы премьера, на шлеме помещен герб РФ инадпись «Россия».
В октябре в Сочи глава российского правительства присутствовал нацеремонии подписания соглашения, в соответствии с которым один из этаповГран-при «Формулы 1» впервые будет проходить в Сочи.
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