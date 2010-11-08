Владимир Путин стал гонщиком «Формулы 1»

Три автомобиля этого класса выставлены 6 и 7 ноября на площадиОстровского в Санкт-Петербурге. В рамках презентации болидов ВладимирПутин лично опробовал автомобиль, сообщает ИТАР-ТАСС.

На протяжении нескольких часов Путин ездил по специально обустроеннойтрассе. Максимальная скорость, которую набрал болид под управлениемпремьера - 240 километров в час.

Экипировка премьера была специально подготовлена: на комбинезоне гонщика«Формулы 1» были вышиты инициалы премьера, на шлеме помещен герб РФ инадпись «Россия».

В октябре в Сочи глава российского правительства присутствовал нацеремонии подписания соглашения, в соответствии с которым один из этаповГран-при «Формулы 1» впервые будет проходить в Сочи.