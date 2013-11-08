Компания ПРОМКО запустила вторую линию по производству мелющих шаров и цильпебсов

Второй комплекс по производству мелющих шаров работает по принципу поперечно-винтовой прокатки и позволяет выпускать шары диаметром 25, 30, 40, 50, 60 мм (2 и 3 групп твердости) и цильпебсы размерами (диаметр x длина) 25x32 мм и 32x44 мм. Его проектная мощность составляет три тонны мелющих тел в час или более 1000 тонн в месяц.

Новая линия оснащена современным оборудованием для автоматической загрузки заготовок и индукционным нагревателем немецкой фирмы SMS Elotherm. Специалисты SMS Elotherm курировали монтаж комплекса. Линия хорошо показала себя при работе в тестовом режиме, а сотрудники ПРОМКО при этом прошли необходимое обучение. Шаропрокатный стан «ШПС – 20-50», разработан и изготовлен ВНИИМЕТМАШ – российским проектно-конструкторским институтом, известным во всем мире.

Таким образом, с настоящего времени на промышленной площадке «Старый соболь» в Нижнем Тагиле мелющие тела будут производиться одновременно на двух линиях: на первой (крупные шары) – методом горячей штамповки, на второй (мелющие тела диаметром до 60 мм) – способом проката.