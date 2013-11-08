Общественные организации и их влияние на городские процессы: тагильчане голосуют

Самым ярким и законным примером взаимодействия администрации и народа являются общественные организации. Так называемый «третий сектор», чья социальная и экономическая значимость стремительно растет. Не имея отношения (в смысле «собственности») к государственным, экономическим и иным структурам, члены общественных организаций объединяются на основании общих целей.

Их круг интересов достаточно широк – начиная от объединений по здоровью и заканчивая защитой прав человека в разных сферах. Правозащитные, антивоенные, по борьбе с бедностью и бездомностью, против убийства животных – и это лишь малая часть того, ради чего люди могут собираться и для чего они могут бороться.

Это очевидно, что у третьего сектора в России – великое будущее. Несмотря на то, что «третий, обычно, лишний», в данном случае, этот афоризм не имеет ничего общего с действительностью. На примере Нижнего Тагила это становится очевидным уже в течение многих лет подряд. Мало того, что список общественных и религиозных объединений Нижнего Тагила очень велик – больше пятидесяти, так с появлением достаточно молодых движений деятельность нашей администрации стала более открытой.

Так, например, достаточно критикуемое на городском портале TagilCity.ru общественное движение «Тагил без ям», бесспорно, помогает городу в выявлении значимых проблем. Не считая того, что его активисты – в буквальном смысле единственные в приемочной комиссии по дорогам, кто указывает на объективные недостатки в ремонте, ТБЯ регулярно проводит свои рейды – по ликвидации арматуры, по выявлению недобросовестных перевозчиков.

Другая общественная организация, с которой также сотрудничает TagilCity.ru – «Экология Тагил». Ее главный представитель – Черпакова Елена Матвеевна всем сердцем переживает не только за здоровье нашего города, но и за здоровье его жителей. Так, она едва ли не в буквальном смысле сражается с недобросовестностью торговых центров, управляющих компаний, предпринимателей.

Общественная организация «Тагильчане за трамвай», например, борется за модернизацию, возрождение названного вида транспорта. Они всегда на слуху – новости о трамваях, изменениях в расписании, извещения о ремонтных работах. Важно отметить, что активисты всех общественных организаций и общественных движений действуют за счет своих средства, ресурсов и возможностей.

Кстати, городской портал TagilCity.ru накануне в социальной сети запустил опрос на тему «Влияют ли общественные организации на жизнь города?». Несмотря на то, что в течение вчерашнего дня результаты странным образом сравнялись, сегодня вариант «Да! Только с ними что-то меняется» вышел вперед в соотношении – 53,2% против 46,8%. Даже этот выбор жителей заставляет задуматься о том, что общественные процессы в Нижнем Тагиле протекают достаточно благополучно. И надо быть уверенным, что в каждым годом результаты опроса будут иметь всё более положительную динамику.