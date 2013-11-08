Вексельберг проиграл стройрынок Нижнего Тагила азербайджанской компании

Главным объектом застройки с последующим вводом в эксплуатацию около 200 тысяч кв.м жилья станет 1-я очередь микрорайона «Александровский», где сегодня на средства областного бюджета ведутся работы по подготовке инженерных сетей. После длительных и неудачных переговоров с основным потенциальным исполнителем анонсированного проекта – компанией «Кортрос» (прежнее наименование «Ренова-СтройГрупп») – мэр Нижнего Тагила Сергей Носов остановил свой выбор на азербайджанской строительной компании «АС Групп».

Строить микрорайон «Александровский» в Нижнем Тагиле будет компания с азербайджанским капиталом. Этот вопрос окончательно решен администрацией Нижнего Тагила. Определяющим фактором выбора подрядной организации стала цена за единицу площади строительства жилья, а не иностранная принадлежность компании. По словам мэра Сергея Носова, представители «АС Групп» заверили, что цена за квадратный метр в квартире с полной отделкой (и даже со встроенной итальянской кухней) составит 30 000 рублей. Для сравнения – средняя цена нового жилья в Нижнем Тагиле колеблется от 35 до 40 тыс. руб. за кв.м. При этом продаются «голые стены», где зачастую отсутствуют даже межкомнатные перегородки.

Ранее с трудностями реализации жилья в промышленном центре Свердловской области уже сталкивалась екатеринбургская компания «Атомстройкомплекс», построившая многоэтажку в Гальяно-Горбуновском массиве Нижнего Тагила. Квартиры в новом доме долгое время были не востребованы, часть из них удалось реализовать благодаря программе заселения социальных очередников. Действующая на тот период глава города Валентина Исаева публично объяснила происходящее отсутствием необходимой покупательской способности населения.

Стоит отметить, тема комплексной застройки микрорайона «Александровский» начала обсуждаться еще в 2010 году. Предполагалось, что активное участие в инвестировании строительства жилья примет ГК «Итера» (сегодня контролируется ОАО «Роснефть»). По официальным данным пресс-службы мэрии, «проект был признан интересным и перспективным», однако никакого развития деловых взаимоотношений с городом так и не последовало.

Компания «Ренова-СтройГрупп» (РСГ, контролируется Виктором Вексельбергом) как новый игрок на строительном рынке Нижнего Тагила появилась не сразу. В ноябре 2012 года в городе состоялось выездное заседание президиума правительства Свердловской области, где одним из главных вопросов обсуждения концепции программы развития Нижнего Тагила и стала тема строительства жилья.

Нижний Тагил находится в аутсайдерах по качеству уровня жизни. Нужно ежегодно строить по 365 тысяч квадратных метров жилья заявил на заседании губернатор региона Евгений Куйвашев.

Напомним, такие же задачи ставил перед городским руководством и его предшественник Александр Мишарин, требуя ежегодного ввода нового жилья в количестве 200 тыс. кв.м.

Уже в декабре того же года впервые высказал готовность выступить возможным застройщиком микрорайона «Александровский» директор «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев. Бывший губернский премьер, а ныне руководитель вексельберговской строительной компании спустя 3 месяца организовал тематические экскурсии в Екатеринбург, демонстрируя практические достижения своей фирмы делегациям тагильчан, в состав которых входили представители общественности, депутаты местной гордумы, руководители ТОСов и управляющих компаний. Господин Воробьев уверял гостей, что «в Нижнем Тагиле жилье можно построить не хуже». К лету 2013-го сомнений, что именно «Ренова» станет главным застройщиком микрорайона, ни у кого уже не возникало.

Камнем своеобразного преткновения при попытках дальнейшей реализации грандиозного проекта стала ориентировочная стоимость за квадратный метр нового жилья – 40 тысяч рублей. Президент «Кортрос» Вениамин Голубицкий пояснил, что основная причина, из-за которой компания не может продавать жилье по более низкой цене, ставки кредитов, получаемых «Реновой» в Сбербанке.

Впрочем, по данным других источников «Правды УРФО», тагильский градоначальник предложил руководителям «Реновы» снизить итоговую стоимость жилья на 2%, но получил отказ с комментариями Воробьева, что «уйти ниже этого показателя по прибыли РСГ не готова». Именно тогда, утверждают очевидцы, Сергей Носов и сделал достаточно эмоциональное заявление, что «отдаст проект любой компании, хоть иностранной, если она примет все предъявляемые городом условия» (сроки строительства, цены, гарантии принятых обязательств).

Как бы то ни было, «РСГ-Академическое» в состоявшихся в сентябре торгах по земельным участкам под будущее строительство уже не участвовало. Один лот, подорожавший с 5 до 65 миллионов рублей, выиграла местная стройфирма «Юпитер-НТ», которая позже, оценив свои финансовые возможности, отказалась от дальнейшего участия в реализации проекта. А большинство земельных участков досталось ранее неизвестному на региональном рынке жилья ООО «АС Групп», как выяснилось, с азербайджанским капиталом.

Информация о причастности новоявленной иностранной стройфирмы к деятельности неких преступных этнических группировок появилась незамедлительно. В частности, утверждалось, что, согласно выписке из Единого реестра юридических лиц, стопроцентным владельцем ООО является господин Сеидов Турал Яшар-оглы, у которого якобы есть какие-то связи с криминальным миром, что он собирается построить национальный квартал и так далее. Да и сама компания с уставным капиталом в 10 000 рублей, как выяснилось, была создана незадолго до объявления земельного аукциона. По другой версии, распространение этих слухов инициировали представители главного интересанта – «Реновы».

Я не сомневался, что противников принятого нами решения будет предостаточно. Если проект удастся реализовать удачно, то это будет эффект разорвавшейся бомбы. Могу еще раз повторить, никакого мононационального квартала в Нижнем Тагиле не будет. Это домыслы различных подконтрольных недоброжелателям СМИ. Есть и другая правда. Именно я настоял на том, чтобы эта компания была зарегистрирована в нашем городе. Чтобы НДФЛ не уходил в Азербайджан. Принцип простой: хочешь работать в Нижнем Тагиле – плати налоги здесь лаконично прокомментировал изданию «Правда УРФО» ситуацию с выбором иностранного застройщика Сергей Носов.