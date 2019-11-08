В Нижнем Тагиле среди школ прошла квест-игра на знание народных традиций и фольклора
Сегодня, 17:16ОбществоФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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7 ноября в Нижнем Тагиле среди школ Ленинского района состоялась квест-игра «Единство в нас!». Ребята проверяли свои знания истории, традиций и фольклора народов России, сообщается на официальном сайте Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Командам из восьми школ предстояло пройти восемь этапов. Каждый из них проводили волонтеры из Штаба студенческих отрядов города. Школьники должны были решить различные задания на знание этнических особенностей народов России.
Ребята разгадывали кроссворды и шифры, составляли пословицы, определяли национальные костюмы. В итоге игры победителем стала команда из школы №64. Второе место заняла школа №90, третье - гимназия №18. Всех призёров наградили памятными подарками.
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