В России количество ИП-банкротов растет с каждым годом

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Федеральная налоговая служба опубликовала статистические данные, в соответствии с которыми в России, на протяжение четырех лет, увеличивается количество ИП-банкротов.
Так по состоянию на первое ноября текущего года, из-за принятия судом решения относительно признания индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом), прекратили свою деятельность около девятнадцати с половиной тысяч ИП.
News.ru пишет, что за тот же промежуток времени 2018 года закрылись восемнадцать тысяч ИП, а в 2017 году и 2016 году – шестнадцать с половиной и пятнадцать с половиной тысяч соответственно.
Отмечается, что в общем в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей на данный момент зафиксировано зарегистрировано три миллиона девятьсот двадцать девять тысяч двести девяносто два ИП, из которых около шестидесяти пяти с половиной тысяч иностранцы.
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