В России количество ИП-банкротов растет с каждым годом

Так по состоянию на первое ноября текущего года, из-за принятия судом решения относительно признания индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом), прекратили свою деятельность около девятнадцати с половиной тысяч ИП.

News.ru пишет, что за тот же промежуток времени 2018 года закрылись восемнадцать тысяч ИП, а в 2017 году и 2016 году – шестнадцать с половиной и пятнадцать с половиной тысяч соответственно.