Нижнийтагил.рф доступен всем желающим
8 декабря 2010, 19:03ОбществоАнка
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Официальный сайт Нижнего Тагила стал доступен в доменной зоне .рф по адресу нижнийтагил.рф.
Вместе с тем активным остается и прежний адрес сайта - www.ntagil.org, который начал работать два года назад. Сегодня на нем представлены все органы местного самоуправления муниципального образования, городская избирательная комиссия, открыты разделы, посвященные различным сферам городской жизни. На сайте работают интернет-приемные Администрации города, городской Думы и избирательной комиссии.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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