Нижнийтагил.рф доступен всем желающим

Вместе с тем активным остается и прежний адрес сайта - www.ntagil.org, который начал работать два года назад. Сегодня на нем представлены все органы местного самоуправления муниципального образования, городская избирательная комиссия, открыты разделы, посвященные различным сферам городской жизни. На сайте работают интернет-приемные Администрации города, городской Думы и избирательной комиссии.