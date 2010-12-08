В Нижнем Тагиле стартовал конкурс «Лучший двор, дом, подъезд»
8 декабря 2010, 18:56ОбществоАнка
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Конкурс проводится два раза в год – к Новому году и к Дню города.
В декабре конкурс проводится по одной номинации – «Лучший двор». Заявки на участие в смотре-конкурсе могут предоставлять управляющие компании, товарищества собственников жилья и органы территориального общественного самоуправления. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 декабря в отделах по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству администраций районов по месту жительства. Как пишет городской портал ntagil.org, сначала итоги будут подведены районными конкурсными комиссиями, затем городская комиссия определит победителей с присвоением звания «Лучший». За I место присуждается премия в размере 7500 рублей, за II место - 5500 рублей, за III - 3500 тысячи.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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