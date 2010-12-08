В США напечатали миллионы фальшивых долларов

Как пишет « Российская газета », отделить их друг от друга теперьпрактически невозможно. Подсчитано, что на поиск бракованных купюрвручную уйдет 20-30 лет, поэтому американцы разрабатывают техническийметод, который позволить быстро найти в общей массе купюр бракованные.

Деньги пока лежат в хранилищах и попадут в оборот в феврале 2011 года.При этом если физическое лицо поймают с фальшивой купюрой, ему придетсяпройти долгое разбирательство, суд и даже, возможно, понести наказание.При этом вряд ли кому удастся доказать, что это власти США подсунули емуфальшивую купюру.