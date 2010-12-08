В США напечатали миллионы фальшивых долларов
8 декабря 2010, 08:52ОбществоОльга
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В США напечатали миллиард новых 100-долларовых купюр, на которых специалисты обнаружили ряд серьезных дефектов. При этом каким-то странным образом бракованные и качественные банкноты смешались в процессе транспортировки.
Как пишет «Российская газета», отделить их друг от друга теперьпрактически невозможно. Подсчитано, что на поиск бракованных купюрвручную уйдет 20-30 лет, поэтому американцы разрабатывают техническийметод, который позволить быстро найти в общей массе купюр бракованные.
Деньги пока лежат в хранилищах и попадут в оборот в феврале 2011 года.При этом если физическое лицо поймают с фальшивой купюрой, ему придетсяпройти долгое разбирательство, суд и даже, возможно, понести наказание.При этом вряд ли кому удастся доказать, что это власти США подсунули емуфальшивую купюру.
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