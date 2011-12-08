Citroen назвал российские цены на спецверсию DS3 Ultra Prestige

Как говорится в сообщении компании, Citroen DS3 Ultra Prestige отличается от обычного хэтчбека особой изысканностью и беспрецедентным набором базового оборудования. Специально для этой серии был создан особый элемент декора крыши в виде фирменной сетки с монограммами DS, играющими на солнце за счет контраста матовой и блестящей поверхностей.

В интерьере автомобиля также присутствует особый элемент - отделка кресел из кожи Club напоминает звенья браслета наручных часов, а цвет кресел представляет собой палитру, плавно перетекающую от белого цвета в изголовье, к черному цвету сидений.

Citroen DS3 Ultra Prestige оснащается бензиновыми двигателями: Vti 120 с автоматической коробкой переключения передач и THP150 с механической трансмиссией. У модели будет всего одна комплектация – максимальная, в которую войдут автоматический климат-контроль, пакет Multimedia MyWay Hi-Fi: цветной 7-дюймовый экран, интегрированный Bluetooth, сабвуфер в багажном отделении, дополнительный высокочастотный динамик, задние датчики парковки, пакет Urban: электропривод и обогрев зеркал, датчик освещения, датчик дождя, внутрисалонное электрохромное зеркало заднего вида, зимний пакет.