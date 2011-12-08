Уровень регистрируемой безработицы в Нижнем Тагиле – меньше 1%
Численность граждан, обратившихся в Нижнетагильский центр занятости за 11 месяцев, составила 11 634 человека. Почти все обратившиеся за содействием в поиске работы нашли подходящую вакансию - 9297 тагильчан устроились на работу.
Численность безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости, вчисленности экономически активного населения на 1 декабря 2011 г.составила 1919 человек, сообщает пресс-служба Департаментагосударственной службы занятости населения Свердловской области.
Удельный вес безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости,в численности экономически активного населения (уровень регистрируемойбезработицы) на 01.12.2011 г. составил 0,88%.
На указанную дату в ГКУ «Нижнетагильский ЦЗ» было зарегистрировано 1706вакансий, из них по рабочим профессиям — 1119 ед., с оплатой труда вышепрожиточного минимума — 1331 ед.
Коэффициент напряженности составил 1,34 незанятых граждан, состоящих на учете, на одну вакансию, в том числе 1,12 безработных.