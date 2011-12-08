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Уровень регистрируемой безработицы в Нижнем Тагиле – меньше 1%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уровень регистрируемой безработицы в Нижнем Тагиле – меньше 1%

8 декабря 2011, 13:45ОбществоОльга
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