В Нижнем Тагиле обнаружена некачественная тушенка

Тагильчанин пожаловался на неприятный запах купленной тушенки, произведённой в Орске. Экспертиза выявила, что белков в этих консервах вполовину меньше, чем требует ГОСТ, а именно по нему была изготовлена тушенка. Так же мясо оказалось горьким на вкус, чего быть не должно. Индивидуального предпринимателя, который продал тагильчанину «паленые» консервы, подвергли административному наказанию.