В Нижнем Тагиле обнаружена некачественная тушенка
8 декабря 2011, 18:36ОбществоВалерия Лошкарева
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Нижнетагильский Территориальный отдел Роспотребнадзора провел проверку по обращению жителя Вагонки, сообщается на сайте ведомства.
Тагильчанин пожаловался на неприятный запах купленной тушенки, произведённой в Орске. Экспертиза выявила, что белков в этих консервах вполовину меньше, чем требует ГОСТ, а именно по нему была изготовлена тушенка. Так же мясо оказалось горьким на вкус, чего быть не должно. Индивидуального предпринимателя, который продал тагильчанину «паленые» консервы, подвергли административному наказанию.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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