VW собирается пополнить модельный ряд младшим братом «Тигуана»

Руководство концерна намерено расширить аудиторию Volkswagen путем разработки самого компактного кроссовера. Об этом шеф-дизайнер концерна VW Вальтер де Сильва заявил агентству Automotive News. По его словам, спрос на подобные продукты постоянно растет, и задача VW – удовлетворить эти аппетиты.

По данным агентства, за первое полугодие 2011 года спрос на небольшие кроссоверы в Европе вырос на 81%, во многом благодаря модели Dacia Duster. Марка VW не имеет своих представителей в этом сегменте рынка и сейчас намеревается исправить ситуацию.

Вальтер де Сильва отметил, что не следует считать недавний концепт Cross Coupe прообразом будущего обновленного Tiguan – это, скорее, собирательный образ всех будущих внедорожников марки. Таким образом, не исключено, что обещанный компактный кроссовер получит дизайн, выполненный именно в этой стилистике. Впрочем, в VW не сбрасывают со счетов и возможность серийного производства подобной модели. По словам шеф-дизайнера концерна, такая архитектура может иметь серьезный рыночный потенциал, особенно в Китае, который больше не является седан-ориентированной страной.