VW собирается пополнить модельный ряд младшим братом «Тигуана»
Концерн Volkswagen намеревается увеличить поголовье своих кроссоверов за счет компактной модели, которая займет в модельном ряду место на ступень ниже нынешнего Tiguan. Предполагается, что такой шаг должен упрочить положение концерна на рынке.
Руководство концерна намерено расширить аудиторию Volkswagen путем разработки самого компактного кроссовера. Об этом шеф-дизайнер концерна VW Вальтер де Сильва заявил агентству Automotive News. По его словам, спрос на подобные продукты постоянно растет, и задача VW – удовлетворить эти аппетиты.
По данным агентства, за первое полугодие 2011 года спрос на небольшие кроссоверы в Европе вырос на 81%, во многом благодаря модели Dacia Duster. Марка VW не имеет своих представителей в этом сегменте рынка и сейчас намеревается исправить ситуацию.
Вальтер де Сильва отметил, что не следует считать недавний концепт Cross Coupe прообразом будущего обновленного Tiguan – это, скорее, собирательный образ всех будущих внедорожников марки. Таким образом, не исключено, что обещанный компактный кроссовер получит дизайн, выполненный именно в этой стилистике. Впрочем, в VW не сбрасывают со счетов и возможность серийного производства подобной модели. По словам шеф-дизайнера концерна, такая архитектура может иметь серьезный рыночный потенциал, особенно в Китае, который больше не является седан-ориентированной страной.
Впрочем, немцам грех жаловаться на свое положение: по последним данным, в сегменте кроссоверов Tiguan убедительно лидирует. Продажи Тигуана почти в два раза превышают объемы Hyundai ix35, занимающего второе место – 62 710 экземпляров против 39 934 только за первое полугодие.