Градостроительный совет не одобрил проект офисного центра в исторической части Нижнего Тагила

На заседании речь шла о строительстве кафе с элементами гостиничного комплекса около Свердловского шоссе на въезде на улицу Красногвардейскую, а также офисного здания на пересечении улиц Красноармейская и Уральская.

Предполагается, что на улице Красногвардейской через пять лет должно появиться кафе на 120 посадочных мест и гостиница на 60 номеров. Эскизный проект комплекса на заседании представил директор ООО «АрхСити» Сергей Шулаков. Объект получил одобрение совета, однако Глава города дал задание до выдачи разрешения на строительство подготовить подробную проектно-сметную документацию.

Это место знаковое, комплекс на въезде в центральную часть города будут видеть все гости Нижнего Тагила, - отметил Сергей Носов. – Здания должны быть сделаны из качественных материалов. Необходимо быть уверенным, что заказчик справится с объемом инвестиций, чтобы на этом месте мы не получили долгострой.