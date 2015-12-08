Нижнетагильский центр занятости помогает молодым мамам осваивать новые профессии
Нижнетагильский центр занятости впервые организовал профессиональную переподготовку по профессии «парикмахер» для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.
Государственный контракт на оказание образовательных услуг заключен с Уральским институтом подготовки кадров «21 век». Программа рассчитана на 3 месяца.
Накануне экзамена, который состоится 8 декабря, группа приняла участие в благотворительной акции, которая проведена в рамках Дней милосердия. Акция заключалась в бесплатной подстрижке клиентов ГАУ «КЦСОН Тагилстроевского района г. Нижний Тагил». Без внимания будущих парикмахеров не остался ни один клиент, парикмахерские услуги были оказаны всем посетителям выездного «салона красоты».
Мероприятие пришлось по душе клиентам, пользовалось большой популярностью у людей старшего возраста и лиц с ограниченными возможностями. Клиенты с модной стрижкой, хорошим настроением выражали искреннюю благодарность организаторам акции. А для учениц это мероприятие послужило прекрасной возможностью закрепить приобретенные за период обучения знания, умения и навыки.