Нижнетагильский центр занятости помогает молодым мамам осваивать новые профессии

Государственный контракт на оказание образовательных услуг заключен с Уральским институтом подготовки кадров «21 век». Программа рассчитана на 3 месяца.

Накануне экзамена, который состоится 8 декабря, группа приняла участие в благотворительной акции, которая проведена в рамках Дней милосердия. Акция заключалась в бесплатной подстрижке клиентов ГАУ «КЦСОН Тагилстроевского района г. Нижний Тагил». Без внимания будущих парикмахеров не остался ни один клиент, парикмахерские услуги были оказаны всем посетителям выездного «салона красоты».