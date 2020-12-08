СМИ: глава свердловского Министерства финансов уходит в отставку

СМИ: глава свердловского Министерства финансов уходит в отставку

Сегодня, 16:40ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко отправится в отставку до конца года.

Она уже обсудила вопрос с губернатором региона Евгением Куйвашевым, который одобрил решение, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственные источники.

По словам инсайдера, после принятия бюджета Кулаченко не просто поблагодарила коллег, но и дала понять, что это завершение сотрудничества. Предположительно, по словам источника, министр подаст заявление об отставке до 25 декабря.

Отмечается, что Галину Кулаченко называют представителем «тюменского клана» Куйвашева. Она является главой минфина с 2012 года.

Свердловская областьминфинминистротставка
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