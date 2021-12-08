РЭО зарегистрировало более 1000 заявок на участие в «Зеленой премии»

«Прием заявок на „Зеленую премию“ подошел к завершению. Больше тысячи заявок подано на конкурс, который включает пять номинаций. Экспертному жюри предстоит выбрать лидеров. Премию будут назначать за вклад в разработку новой модели поведения, разумное потребление и заботу об окружающей среде. А наиважнейшая цель, которую преследует „Зеленая премия“, — это привлечение внимания и стимулирование людей стать более осознанными и экологически активными», — пояснил руководитель ППК «РЭО» Денис Буцаев.
Номинация «Общество / волонтерство / частные экоинициативы» стала наиболее востребованной. Проекты, которые подали на конкурс, по охвату различны, пишет rg.ru. Это и небольшие субботники в малых городах, и волонтерские движения всероссийского уровня — «Делай!» и «Волонтеры-экологи», реализующие проекты в десятках регионов РФ, и «Чистые игры», ставшие международными.
Кроме этого, было множество нишевых предложений — в частности, свопы по обмену подержанными вещами, лекции о переработке отходов, технологические стартапы, проекты по экологизации мероприятий, внедрение фудшеринга или подписка на вывоз вторсырья из дома. Также большое количество проектов привлекают школьников и студентов, а география волонтерских мероприятий по всей России охватывает и Москву, и села, и даже Арктику и Кавказ.
«Зеленую премию» РЭО учредил в рамках реформы обращения с ТКО. Конкурс организуется по таким пяти номинациям, как бренды, культура и искусство, общественные организации и волонтеры, организации образования, медиапроекты. Помимо этого, в «Зеленом рейтинге» есть две отдельные номинации. Это деятельность регоператоров по обращению с ТКО и субъекты РФ. По каждой категории из всех заявок будут собраны шорт-листы с наилучшими проектами. Далее жюри предстоит выбрать лидеров во всех номинациях.
Вся информация приводится на сайте РЭО в разделах «Зеленая премия» и «Зеленый рейтинг».