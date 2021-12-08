РЭО зарегистрировало более 1000 заявок на участие в «Зеленой премии»

«Зеленую премию» РЭО учредил в рамках реформы обращения с ТКО. Конкурс организуется по таким пяти номинациям, как бренды, культура и искусство, общественные организации и волонтеры, организации образования, медиапроекты. Помимо этого, в «Зеленом рейтинге» есть две отдельные номинации. Это деятельность регоператоров по обращению с ТКО и субъекты РФ. По каждой категории из всех заявок будут собраны шорт-листы с наилучшими проектами. Далее жюри предстоит выбрать лидеров во всех номинациях.