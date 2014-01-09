Группа пятен на Солнце спровоцирует на Земле магнитные бури

Дело в том, что выброшенное в результате данного процесса облако плазмы, по мнению специалистов из Росгидромета, достигнет земли ближе к четвергу, что вызовет сильную магнитную бурю.

В Институте прикладной геофизики Росгидромета сообщили в СМИ также, что источником данной вспышки на Солнце стала группа пятен 1944, такое явление само по себе является крупнейшим за последние годы.

Вспышки на Солнце и следующие за ними магнитные бури – одна из причин плохого самочувствия людей. Особенно чувствительные страдают сильными головными болями, обостряются болезни сердца и сосудов. Но солнце не единственное космическое тело, оказывающее влияние на повседневную жизнь. Астрологи советуют использовать лунный календарь стрижек, а так же других действий. Замечено, что любые изменения в жизни, предварительно согласованные с лунным циклом, проходят значительно удачнее. Да и повседневные занятия следует, как показывает практика, следует проводить строго в определенные дни, и тогда удача не оставит Вас!