Группа пятен на Солнце спровоцирует на Земле магнитные бури
Накануне ночью на Солнце произошла рентгеновская вспышка самого мощного класса Х. В связи с этим на Земле в четверг, 9 января, ожидаются сильные магнитные бури.
Произошла мощная вспышка на Солнце 7 января, во вторник, в 22:32 по московскому времени. Рентгеновская вспышка произошла самого мощного из пяти существующих классов – Х1.2.
Мощная вспышка произошла на Солнце, магнитная буря начнется в четверг заявили СМИ специалисты Росгидромета.
Дело в том, что выброшенное в результате данного процесса облако плазмы, по мнению специалистов из Росгидромета, достигнет земли ближе к четвергу, что вызовет сильную магнитную бурю.
В Институте прикладной геофизики Росгидромета сообщили в СМИ также, что источником данной вспышки на Солнце стала группа пятен 1944, такое явление само по себе является крупнейшим за последние годы.
Вспышки на Солнце и следующие за ними магнитные бури – одна из причин плохого самочувствия людей. Особенно чувствительные страдают сильными головными болями, обостряются болезни сердца и сосудов. Но солнце не единственное космическое тело, оказывающее влияние на повседневную жизнь. Астрологи советуют использовать лунный календарь стрижек, а так же других действий. Замечено, что любые изменения в жизни, предварительно согласованные с лунным циклом, проходят значительно удачнее. Да и повседневные занятия следует, как показывает практика, следует проводить строго в определенные дни, и тогда удача не оставит Вас!