У Chevrolet Cruze появилась «грузовая» версия

Универсал получился самым большим автомобилем в семействе Cruze: его габаритная длина составляет 4,68 метра, что примерно на 170 и 83 миллиметра длиннее хэтчбека и седана соответственно. Объем багажника новинки при поднятых сиденьях второго ряда составляет 500 литров, а при сложенных увеличивается до 1500 литров. Для сравнения, объем грузового отделения хэтчбека и седана равен 413 и 450 литров соответственно.

На европейском рынке в гамму двигателей универсала Cruze войдут три бензиновых мотора: атмосферники объемом 1,6 и 1,8 литра, а также 1,4-литровый турбированный агрегат. Также для автомобиля будет доступны и два дизеля объемом 1,7 и 2,0 литра.

Седан Chevrolet Cruze впервые представила на Парижском моторшоу три года назад. Летом 2009 года продажи этого автомобиля начались в Европе и России. В сентябре того же года сборка «Крузе» была налажена на заводе под Санкт-Петербургом. В конце 2011-го появилась версия модели с кузовом «хэтчбек».

В России Cruze доступен только с 1,6- и 1,8-литровыми моторами, развивающими 109 и 141 лошадиную силу соответственно. Цены на пятидверный вариант модели начинаются от 548 тысяч рублей, а на четырехдверку — от 558 тысяч рублей.