В Твери школам рекомендовано закупить книги о юности Владимира Путина

В соответствии с документом, каждая школа должна была закупить определенное количество книг о Владимире Путине.

В отделе образования подтвердили подлинность документа, однакоподчеркнули, что школы были не обязаны закупать книги, поскольку бумаганосит рекомендательный характер.

«Это было предложение принудительного характера, от которого нельзя отказаться», - рассказали директора школ изданию.

Деньги на закупку книг брали из школьного бюджета.