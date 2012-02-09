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В Твери школам рекомендовано закупить книги о юности Владимира Путина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Твери школам рекомендовано закупить книги о юности Владимира Путина

9 февраля 2012, 09:52ОбществоОльга
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