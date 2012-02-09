В Твери школам рекомендовано закупить книги о юности Владимира Путина
9 февраля 2012, 09:52ОбществоОльга
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Нескольким школам в Тверской области рекомендовали закупить для своих библиотек книгу «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя». Соответствующий документ районного отдела образования оказался в распоряжении газеты «Коммерсантъ».
В соответствии с документом, каждая школа должна была закупить определенное количество книг о Владимире Путине.
В отделе образования подтвердили подлинность документа, однакоподчеркнули, что школы были не обязаны закупать книги, поскольку бумаганосит рекомендательный характер.
«Это было предложение принудительного характера, от которого нельзя отказаться», - рассказали директора школ изданию.
Деньги на закупку книг брали из школьного бюджета.
Книга «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя» написана класснымруководителем нынешнего премьер - министра Верой Гуревич. В нейрассказывается о школьных годах Владимира Путина. Книга впервые издана в2004 году тиражом 5 тыс. экземпляров, позже переиздавалась. Цена книги —88 руб.
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