РЖД уволили тысячу сотрудников на Урале в рамках реорганизации
Из-за ликвидации подразделения РЖД тысячи сотрудников на Урале лишились работы.
С ноября 2017 года сотрудники структурного подразделения Южно-Уральской дирекции РЖД стали получать уведомления о предстоящем сокращении. Так, в Челябинской области увольнению подлежали 998 сотрудников, сообщает Ura.ru.
Вместо Южно-Уральского подразделения на территории Челябинской, Курганской и Оренбургской областей созданы два новых: Челябинское и Смольное. В их состав войдут те уволенные ранее сотрудники, которые пожелали продолжить карьеру в РЖД. Приказы о приёме на работу в новые подразделения были подписаны ещё 1 января 2018 года.
Однако руководство Свердловской железной дороги не сообщает о точном количестве уволенных и принятых сотрудников. Журналисты направили официальные запросы в пресс-службу организации и Департамент труда и занятости населения Тюменской области.
© TagilCity.ru