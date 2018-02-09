РЖД уволили тысячу сотрудников на Урале в рамках реорганизации

С ноября 2017 года сотрудники структурного подразделения Южно-Уральской дирекции РЖД стали получать уведомления о предстоящем сокращении . Так, в Челябинской области увольнению подлежали 998 сотрудников, сообщает Ura.ru .

Вместо Южно-Уральского подразделения на территории Челябинской, Курганской и Оренбургской областей созданы два новых: Челябинское и Смольное. В их состав войдут те уволенные ранее сотрудники, которые пожелали продолжить карьеру в РЖД. Приказы о приёме на работу в новые подразделения были подписаны ещё 1 января 2018 года.