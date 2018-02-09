Старинную часовню в дендропарке безвозмездно передадут Екатеринбургской епархии

Распоряжение o передаче часовни сделал сити-менеджер Екатеринбурга, новым владельцем станет екатеринбургская епархия . Здание будет передано на безвозмездной основе.

В отношении здания действует федеральный закон "Об объектах культурного наследия народов РФ", и новый собственник будет обязан исполнять законодательные требования, пишет «E1.ru».