Старинную часовню в дендропарке безвозмездно передадут Екатеринбургской епархии
9 февраля, 10:30Общество
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Установленная на территории екатеринбургского дендра-парка каменная часовня была построена еще в 19 веке. Освященное 128 лет назад здание является памятником архитектуры и входит в список культурного регионального наследия.
Сюжеты: Екатеринбург
Распоряжение o передаче часовни сделал сити-менеджер Екатеринбурга, новым владельцем станет екатеринбургская епархия. Здание будет передано на безвозмездной основе.
В отношении здания действует федеральный закон "Об объектах культурного наследия народов РФ", и новый собственник будет обязан исполнять законодательные требования, пишет «E1.ru».
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