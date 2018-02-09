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Старинную часовню в дендропарке безвозмездно передадут Екатеринбургской епархии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Старинную часовню в дендропарке безвозмездно передадут Екатеринбургской епархии

9 февраля, 10:30Общество
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