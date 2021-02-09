Эксперты МТС расскажут о безопасном общении в мобильной сети

Ещё недавно мелькавшие только в заголовках научных статей, цифровые технологии стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Газеты, журналы и книги сегодня чаще можно встретить в цифровом варианте, нежели в печатном. Цифровым стало телевидение, онлайн-кинотеатры собирают большее количество зрителей. Письма и телефонные звонки, оплата коммунальных услуг, покупки в магазине и поиск лекарств, приобретение билетов и общение с органами власти, запись в детский сад, школу, летний оздоровительный лагерь или к врачу – всё это сегодня быстрее и дешевле сделать в интернете. А ещё есть так называемые умные вещи, помогающие в быту, оберегающие дом или украшающие нашу жизнь по первой же голосовой команде.