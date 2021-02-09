Эксперты МТС расскажут о безопасном общении в мобильной сети

Эксперты МТС расскажут о безопасном общении в мобильной сети

Сегодня, 11:31ОбществоPhoto: МТСРуководитель подразделения МТС в Нижнем Тагиле Дмитрий Братилов
10 февраля Центральная городская библиотека Нижнего Тагила познакомит своих читателей с приёмами безопасного общения в мобильной сети и пользования современными гаджетами. Экспертом в этом вопросе выступит руководитель подразделения МТС в Нижнем Тагиле Дмитрий Братилов.

Ещё недавно мелькавшие только в заголовках научных статей, цифровые технологии стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Газеты, журналы и книги сегодня чаще можно встретить в цифровом варианте, нежели в печатном. Цифровым стало телевидение, онлайн-кинотеатры собирают большее количество зрителей. Письма и телефонные звонки, оплата коммунальных услуг, покупки в магазине и поиск лекарств, приобретение билетов и общение с органами власти, запись в детский сад, школу, летний оздоровительный лагерь или к врачу – всё это сегодня быстрее и дешевле сделать в интернете. А ещё есть так называемые умные вещи, помогающие в быту, оберегающие дом или украшающие нашу жизнь по первой же голосовой команде.

Но вот парадокс – все эти современные достижения, облегчающие человеческий быт, сегодня доступны только самым молодым. Такое положение вещей называется цифровым неравенством. Чтобы устранить это неравенство требуются три вещи:

  • надежная связь (с этим у жителей городов проблем уже нет)
  • средство выхода в интернет – с этим тоже полный порядок. Самый дешевый смартфон сегодня можно купить по цене месячного проездного на общественный транспорт
  • умение этим смартфоном пользоваться.

Умению пользоваться средствами связи и будет посвящена конференция, проводимая Центральной городской библиотекой 10 февраля. Опасаясь мобильного мошенничества, компьютерных вирусов и сложности пользования интернет-приложениями, люди в возрасте нередко покупают кнопочные телефоны. Многие ошибочно полагают, что этим они упрощают себе жизнь. На самом деле они лишают себя и своих родных «самой большой роскоши на свете – роскоши человеческого общения», как говорил Антуан де Сент-Экзюпери.

В формате зумм-конференции эксперт в области мобильной связи и мобильного интернета Дмитрий Братилов ответит на вопросы касающиеся защиты ваших мобильных устройств от вирусов, научит, как распознать телефонных и интернет-мошенников, подскажет, как безопасно пользоваться банковскими и финансовыми приложениями, как сэкономить на услугах связи.

Photo:МТС

Принять участие в этой конференции можно совершенно бесплатно, не выходя из дома, в сервисе ZOOM. Для этого 10 февраля в 15:00 или чуть раньше нужно пройти по ссылке в зал конференций Центральной городской библиотеки.

Подробности можно узнать на сайте библиотеки http://tagillib.ru/

связьЦентральная городская библиотекаМТСтелефонная связьНижний Тагил
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