Парламент Карелии рассмотрит предложение Шандаловича о поддержке диабетиков

Поправки подразумевают обеспечение бесплатными датчиками нескольких категорий граждан. Прежде всего это дети до 18 лет и беременные женщины, страдающие диабетом. Также их будут получать матери в первые 3 года с рождения ребенка и студенты-очники, возраст которых не превышает 23 лет. Предварительные подсчеты показали, что ежегодно на обеспечение датчиками этих категорий граждан из бюджета необходимо будет выделять примерно 5 млн рублей.