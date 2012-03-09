Удмуртские бабушки представят Россию на «Евровидении-2012»

Во время финала Национального отборочного конкурса «Евровидение-2012»,который прошел в среду вечером в Москве и транслировался в эфиретелеканала «Россия-1», «Бурановские бабушки» получили 38,51 балл путемзрительского телефонного и смс-голосования, а также благодаря мнениючленов профессионального жюри.

Они уже пробовали счастье наотборочном конкурсе «Евровидения» в 2010 году, но тогда их обошел ПетрНалич со своим музыкальным коллективом.

Старушкам повезло на этотраз. Во время и выступления весь зал пританцовывал и непрерывноаплодировал, а затем устроил им овацию.

Фольклорный коллектив «Бурановские бабушки» приехал на конкурс из села БурановоМалопургинского района Удмуртии. Они прославились тем, что исполняют наудмуртском, русском и английском языках разнообразные хиты. Впервыеколлектив стал выступать с перепевками в 2008 году. На Дне родного языкав Удмуртской филармонии бабушки исполнили известные песни БорисаГребенщикова и Виктора Цоя на удмуртском языке. С тех пор ансамбльнеоднократно становился объектом внимания прессы и телевидения.

Фаворитыроссийского отбора - дуэты первого и единственного российскогопобедителя «Евровидения» Димы Билана и экс-участницы группы t.A.T.u. ЮлиВолковой и оперной певицы Аиды и Тимати заняли второе и третье местосоответственно.

В жюри вошли директор дирекции радиовещания ВГТРКСергей Архипов, композитор и продюсер Игорь Крутой, режиссер АлександрИгудин, певец Филипп Киркоров, музыкальный директор телеканала МУЗ-ТВАман Давлетяров, программный директор "Русского радио" Роман Емельянов иглавный продюсер новых программ и социальных проектов телеканала"Россия" Геннадий Гохштейн.

Для участия в национальном отборебыло подано множество заявок, и после закрытого полуфинала в концефевраля жюри определило список 25 финалистов, которые и представили своикомпозиции на суд публики и жюри в среду. Среди участников были каксовсем незнакомые артисты, так и уже популярные, такие как Марк Тишман,Эд Шульжевский и Chinkong feat. Karina во главе с бывшей участницейгруппы «Сливки» Кариной Кокс.