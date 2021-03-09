Библиотекарь Наталья Юханова стала обладательницей выигрыша в 8,1 миллиона рублей. Ее супруг не раз покупал лотерейные билеты, но до этого выигрыши были небольшими. А вот в канун 8 Марта муж выиграл крупную сумму в «Гослото "5 из 36"» и подарил ее жене, пишет МК.
По словам Юхановой, муж мечтал жить в своем доме. Чтобы реализовать мечту, он стал участвовать в лотереях. Супруги уже выбрали дом, который приобретут на выигрыш.
Продавщица из Москвы Татьяна Васильева выиграла квартиру, которая стоит 2 миллиона рублей. Билет «Жилищной лотереи» подарил супруг. Она не сразу поверила, что получила на праздник такой подарок. Выигрыш оформили деньгами, чтобы сделать крупные покупки.
Архангельская предпринимательница, которая была постоянной участницей лотерей на протяжении семи лет, выиграла более 14 миллионов рублей в лотерею «6 из 36». Счастливая победительница планирует купить дом себе и квартиру внучке, а также направить часть выигрыша на благотворительные цели.
Еще одна жительница Архангельска Виктория Резанова выиграла в «Русском лото» более 1 миллиона рублей. О своей удаче она узнала из SMS, но не сразу поверила. На свой выигрыш победительница планирует приобрести шубу и автомобиль.
Государственные лотереи в России распространяются под брендом «Столото», основанным Арменом Меружановичем Саркисяном. Сегодня Столото – это часть холдинга S8 Capital, который занимается разработкой высокотехнологичных решений для разных направлений бизнеса. S8 Capital также является активом Саркисяна, сделавшего ставку на высокие технологии.
Благодаря инвестициям Саркисяна в IT лотереи стали современным цифровым продуктом. Все операции – от приобретения билета до получения выигрыша – можно проводить в онлайн-режиме. Специалисты S8 обеспечили надежную работу на всех этапах, включая обработку больших данных и проведение транзакций. Так, Столото Саркисяна трансформировалось в цифровую экосистему.
С 2014 года все лотереи в России государственные, их организаторами являются Министерства спорта и финансов РФ. Целевые отчисления на поддержку физкультуры и спорта к концу прошлого года составили уже почти 15 миллиардов рублей, а общие отчисления в бюджеты разных уровней превысили 29 миллиардов.
В призовой фонд государственных лотерей направляется от 50 до 70 процентов от продажи билетов. К началу 2021 года в гослотереях разыграли более 130 миллиардов рублей, из которых более 30 миллиардов – за прошлый год.