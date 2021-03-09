Опрос: большинство россиян поддерживают создание отечественной ОС

Как пишет телеграм-канал “Мейстер”, против создания российской ОС высказались девять процентов опрошенных.
Почти половина респондентов (49%) заявили, что при наличии предустановленной отечественной системы они поменяют ее на другую. Российскую ОС оставили бы 33% граждан.
Наиболее частые мотивы для замены системы: желание поддержать отечественное производство (29%), российская разработка программа лучше зарубежной (13%), интересно попробовать (10%), отечественному больше доверия (9%).
Желание сэкономить на отечественной программе высказали только пять процентов россиян.