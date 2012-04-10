Концепт спортбайка Moto Guzzi от Luca Bar Design

Как отмечают мотоэксперты, при разработке дизайна шасси и задней части байка автор явно вдохновлялся аппаратом Aprilia RSV4. Такие же ассоциации вызывают односторонний маятник и карбоновый обвес. В том, что концепт байка под брендом Moto Guzzi получился столь похожим на супербайк от Аprilia, некоторые критики не усматривают ничего страшного - учитывая, что оба бренда находятся под контролем концерна Piaggio. Но другие с ними спорят, отмечая, что вне зависимости от владельческих прав, унификация к добру не приводит, и если так пойдет и дальше, то у нас вообще все мотоциклы станут похожими друг на друга. Тем не менее, большинство сходится во мнении, что реализован проект супербайка под брендом Moto Guzzi никогда не будет - у Piaggio есть спортивный бренд, и это Aprilia, и расширять линейку Moto Guzzi, включая в нее спортбайк, компания не собирается.