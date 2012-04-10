Концепт спортбайка Moto Guzzi от Luca Bar Design
Ателье Luca Bar Design представило свой концепт спортбайка, выполненный под итальянским брендом Moto Guzzi. Сам автор проекта, владелец бюро Лука Бар (Luca Bar) характеризует свой проект как «очаровательный и пленительный». Необычный для марки Moto Guzzi мотоцикл, о котором давно мечтали фанаты этого бренда, реализован в графическом исполнении на базе классического для Guzzi мотора V-Twin.
Как отмечают мотоэксперты, при разработке дизайна шасси и задней части байка автор явно вдохновлялся аппаратом Aprilia RSV4. Такие же ассоциации вызывают односторонний маятник и карбоновый обвес. В том, что концепт байка под брендом Moto Guzzi получился столь похожим на супербайк от Аprilia, некоторые критики не усматривают ничего страшного - учитывая, что оба бренда находятся под контролем концерна Piaggio. Но другие с ними спорят, отмечая, что вне зависимости от владельческих прав, унификация к добру не приводит, и если так пойдет и дальше, то у нас вообще все мотоциклы станут похожими друг на друга. Тем не менее, большинство сходится во мнении, что реализован проект супербайка под брендом Moto Guzzi никогда не будет - у Piaggio есть спортивный бренд, и это Aprilia, и расширять линейку Moto Guzzi, включая в нее спортбайк, компания не собирается.