Нижнетагильский Роспотребнадзор пытается изъять из оборота виноград с запрещенным количеством пестицида

Нарушение обнаружено Федеральной службойпо надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Нидерландах. Страна происхождения вредного винограда – Перу,импортер «The Greenery BV», Нидерланды, экспортер – «Comercial Greenvic», Чили, вес единицы товара – 8 кг.

В Россию было поставлено 2 партии винограда. Чтобы не допустить поступление вредного продукта питания на прилавки магазинов Нижнего Тагила, Роспотребнадзор предложил приостановить оборот торговли этим виноградом на вверенной территории. Виноград, изъятый из оборота, подлежит строгому учету.

В ведомстве предлагают направлять информацию о наличии и изъятии из оборота винограда в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзорапо Свердловской областив городе Нижний Тагил и Пригородном районе по адресу: ул. Октябрьской революции, 86 илипо телефонам 25-45-70; 47-64-07.