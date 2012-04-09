Профессионалы открыли секреты правильного утепления стен

Летом, несмотря на распахнутые окна, в вашем доме стоит удушливая жара, а зимой вы не можете согреться в тех же самых стенах? Знакомо ли вам это досадное недоразумение? Оказывается, на самом деле в этом нет ничего удивительного: по оценкам экспертов, через вентиляцию из наших жилищ уходит 36% тепла, через окна – 17%, через стены и крышу – 18% и 12% соответственно, а через пол – еще 17%! Новые радиаторы отопления и пластиковые стеклопакеты отчасти позволяют сделать жизнь более комфортной, но если вы хотите создать для себя идеальные условия – вам понадобится специальный утеплитель для стен, кровли и пола.

В последние десять лет на передовые позиции строительства выходят инновационные технологии с применением вспененного полистирола в виде плит утепления и так называемых плит ПСБ-С. Уже получившие широкое распространение в Западных странах, они начинают активно применяться и в России, что неудивительно: климат в нашей стране заставляет использовать качественный утеплитель стен. Утеплитель из пенополистирола, предлагаемый компанией ТСМСТРОЙ, обеспечит вашему дому ощутимое снижение теплопроводности стен, пола и потолков.

Благодаря этому значительно более приятным станет микроклимат не только в самом помещении, но и в кошельке, так как использование полистирольных плит снимает с вас груз чрезмерных затрат на отопление. Экономьте тысячи рублей за счет эффективной теплоизоляции с помощью пенополистирола!

Компания ТСМСТРОЙ реализует две основные разновидности плит утепления из вспененного полистирола. Плиты универсальные теплоизоляционные (ПУТ) используются в зданиях, возведенных привычным способом из таких традиционных материалов, как кирпич, дерево или бетон. Важным обстоятельством следует считать отсутствие сквозных щелей при утеплении ими фасадов, стен и иных поверхностей. В списке достоинств отдельно следует отметить малый вес и удобный размер этих материалов в сочетании с пожароустойчивостью, влагостойкостью и отличными показателями звукоизоляции. Стандартные геометрические пропорции ПУТ составляют 1000х500х100 мм.

Вторая разновидность – плиты ПСБ-С, представляющие собой листовой утеплитель белого цвета, образованный спекшимися под воздействием высоких температур двух-пяти миллиметровыми гранулами. Преимуществами плит ПСБ-С являются оптимальное соотношение прочности и веса, дополненное удобством и легкостью монтажа, а также продолжительным сроком эксплуатации. Широкий диапазон плотностей (от 10 до 50 кг/куб.м) позволяет использовать эти плиты как в качестве утеплителя для контейнеров или вагонов, так и для теплоизоляции труб и фундаментов. За счет равномерно распределенного воздуха внутри полимера, такие плиты из пенополистирола хорошо подходят для защиты сооружений от промерзания стен при любых погодных условиях.

Выгода от применения вспененного полистирола в утеплении стен становится явной при обзоре его эксплуатационно-технических характеристик. Помимо них, плиты утепления ПСБ-С и ПУТ отличаются высокой экологичностью, пожаробезопасностью и устойчивостью к различным микробиологическим факторам. Вспененный полистирол не представляет интереса для микроорганизмов или насекомых, что гарантирует чистоту и защиту от деятельности грибов и бактерий. Утеплитель из пенополистирола уже зарекомендовал себя как экономичный, удобный и безопасный теплоизоляционный материал, поэтому с уверенностью можно прогнозировать его дальнейшее распространение в российском строительстве.