Срок отчетности перед Пенсионным фондом для работодателей - до 15 мая

Как сообщили в нижнетагильском управлении Пенсионного фонда, отчетная кампания стартовала 2 апреля, последняя дата сдачи отчетности – 15 мая. За нарушение сроков отчетности законодательство предусматривает штрафы. Чтобы своевременно уплатить страховые взносы и представить отчетность,Пенсионный фонд России призывает работодателей не делать этого впоследний день.

Начиная с I квартала этого года, изменилась форма отчетности дляработодателей, производящих выплаты и иные вознаграждения физическимлицам, и порядок по ее заполнению. Документы размещены на сайтеПенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ruв разделе«Работодателям».

Тагильские страхователи также могут получить ответы на вопросы по сдачиотчетности на обучающих семинарах. Они проходят каждую среду в 15.00 ипятницу в 14.00 в Управлении Пенсионного фонда.