«Дудл для Google» выбран! Тагильчанка одержала победу во всероссийском конкурсе (ФОТО)

Кроме того, Настя отправится в США в штаб-квартиру Google, а ее школа получит в подарок 30 хромбуков для компьютерного класса. Поводом к размещению «дудла» станет День Космонавтики, который, как известно, отмечается 12 апреля.

На конкурс пришло огромное количество работ – более 9000! Затем жюри отобрали самые запоминающиеся 300 рисунков, а затем жюри определило 30 полуфиналистов. Кстати, в 30-ку лучших работ вошли дудлы от двух тагильчанок – 7-летней Марины Мироновой и 17-летней Анастасии Воронцовой.

Награждение проходило в Москве в Московском планетарии, где зрителям были представлены работы трех финалистов в разных возрастных группах. Ведущей церемонии награждения была Яна Чурикова.

Фото из блога Google Россия

В младшей возрастной группе (6-9 лет) финалистом стал девятилетний Никита Досаев из города Мончегорск Мурманской области со своей «Гуглактикой». В средней группе – Ангелина Андрианова. Для нее космос – это то, до чего можно дотянуться руками. В старшей группе больше всего голосов набрала Анастасия Воронцова. Ее рисунок «Доброта – сердце цивилизаций» выражает готовность человечества к встрече с инопланетными гостями с самыми добрыми намерениями. Победителя определила профессиональный художник Google София Фостер-Димино.

Работа Никиты Досаева, «Гуглактика»

Работа Ангелина Андриановой

Работа Анастасии Воронцовой

Конкурс «Дудл для Google» подошел к концу, но мы очень надеемся, что интерес к творчеству будет у наших ребят всегда. Удачи!

Радует, что талантливые люди появляются вновь и вновь. Думается, что любое агентство наружной рекламы с удовольствием примет на работу художника, работа которого стала знаменитой на весь мир - пусть даже это дудл.