Первый квартал 2014: в Нижнем Тагиле раскрыты многоэпизодные преступления и изъято более 8 тонн алкоголя

Они отметили, что оперативная обстановка в Нижнем Тагиле продолжает оставаться достаточно сложной, несмотря на определенную стабилизацию. За сутки в среднем регистрируется около 300 сообщений и заявлений о происшествиях. Количество зарегистрированных преступлений выросло - только за первые три месяца их насчитывается 2164.

Этот рост в первую очередь связан с увеличением количества инициативно выявляемых сотрудниками полиции преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и преступлений двойной превенции.

За первый квартал 2014 года подразделения гарнизона расследовали 1341 преступление, в их числе – 352 эпизода с тяжким и особо-тяжким составом. Общая раскрываемость составила 67,2%. Установлено 826 лиц, виновных в совершении преступлений. В суд направлено 88 дел по линии незаконного оборота наркотиков.

Кроме того, сообщается, что с начала года установлены виновные в совершении преступлений, имевших широкий общественный резонанс и затрагивающих интересы большого количества граждан. Все дела находятся под личным контролем начальника Управления.

В январе сотрудниками уголовного розыска Межмуниципального управления «Нижнетагильское» задержан 33-летний ранее неоднократно судимый мужчина, который изобличён в совершении 7 грабежей и 2 разбойных нападений, совершенных в отношении пожилых женщин на территории Ленинского и Тагилстроевского районов. В феврале в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержаны «закладчики» наркотических средств 18-ти и 26-ти лет. При обыске у них изъято синтетическое наркотическое средство общей массой 100 граммов. В ходе дальнейшей работы с задержанными раскрыто 10 ранее бесфигурантных уголовных дел. В марте сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 18 задержан ранее неоднократно судимый 36 - летний гражданин. В ходе работы с ним раскрыто 16 уголовных дел, возбужденных по признакам состава преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ - мошенничество. Злоумышленник под видом сотрудника полиции на протяжении двух лет обманывал пожилых граждан. Сейчас он арестован, с ним продолжается дальнейшая работа.

Была отмечена совместная работа начальника Управления с Главой города Сергеем Носовым, при поддержке которого создан и внедрен полноценный сегмент комплексной автоматизированной информационно-аналитической системы, о которой тагильчане уже наслышаны, - «Безопасный город». В 2014 году продолжены работы по установке новых узлов данной системы.

Продолжается работа по противодействию незаконной реализации алкогольной продукции. Изъято более восьми с половиной тонн алкоголя, а это превышает показатели Екатеринбурга. Было выявлено 58 фактов незаконного оборота.

Были отмечены и определенные просчеты в оперативно-служебной деятельности: недостаточная профилактика уличных преступлений, невысокие показатели по противодействию кражам автотранспорта. Отмечалась необходимость поднять на более высокий уровень раскрытие краж и мошенничеств, совершенных с использованием интернет-ресурсов.

Подводя итоги, начальник ММУ МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров поблагодарил личный состав за проделанную работу и отметил, что коллектив Нижнетагильского гарнизона в целом с поставленными задачами в области борьбы с преступностью и охраны правопорядка в первом квартале 2014 года справился.