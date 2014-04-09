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Первый квартал 2014: в Нижнем Тагиле раскрыты многоэпизодные преступления и изъято более 8 тонн алкоголя
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Первый квартал 2014: в Нижнем Тагиле раскрыты многоэпизодные преступления и изъято более 8 тонн алкоголя

9 апреля 2014, 11:45Общество
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