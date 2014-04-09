Продажи сети АЗС «Газпромнефть» выросли на 13% за 2013 год

Сеть АЗС «Газпромнефть» в 2013 году реализовала 8,4 млн. тонн нефтепродуктов в России и странах СНГ, что на 13% больше, чем в 2012 году.

В России среднесуточные продажи на АЗС выросли на 8%, достигнув рекордного для отечественной нефтяной отрасли показателя в 19 тонн. Рост обусловлен реконструкцией и ребрендингом сети, успешной рекламной кампанией и развитием программы лояльности. Число участников бонусной программы «Нам по пути» составило 4,3 миллиона автомобилистов, что на 34% больше, чем в конце 2012 г. Продажи на АЗС корпоративным клиентам по топливным картам в России выросли на 10%.

На начало 2014 года в сети АЗС «Газпромнефть» в России и странах СНГ — 1339 станций, в том числе 1111 — в России и 228 — в странах СНГ. В 2013 году построено и приобретено 50 станций, полностью реконструировано — 110, проведен ребрендинг 6 АЗС. Общее количество действующих АЗС увеличилось на 6% год к году.

Продолжилась реализация проектов по продаже премиального брендированного топлива на собственных АЗС. В 2013 г. Компания начала реализацию моторного топлива «G-Drive 95» в Казахстане, Таджикистане и Беларуси. В феврале 2013 г. на АЗС Компании началась реализация моторного топлива премиум-класса G-Drive 98.

Высокие результаты продемонстрировал сопутствующий бизнес. На 44% выросла выручка от реализации на АЗС сопутствующих товаров и услуг, а количество АЗС с магазинами увеличилось на 21% — с 758 до 914.

Большое внимание уделялось развитию направления газомоторного топлива. В 2013 г. реализовано КПГ — на 10,7 % больше, чем в 2012 г.

«В 2014 для сбытового блока компании приоритетным является расширение сети АЗС «Газпромнефть» в Южном Федеральном округе, продолжится развитие бизнеса в Казахстане. Еще одна важная задача — развитие рынка газомоторного топлива. В наших планах — открытие на трассах федерального значения многотопливных комплексов, где клиенты смогут заправлять автомобили как традиционным топливом, так и альтернативным — сжиженным углеводородным газом и компримированным природным газом», — отметил директор по региональным продажам «Газпром нефти» Александр Крылов.

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