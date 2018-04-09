Финал областного театрального конкурса «Браво!» впервые пройдет в Нижнем Тагиле

Тагильчане смогут увидеть спектакли, которые участвуют в конкурсе «Браво!». 23 и 24 мая на сцене Нижнетагильского театра кукол состоятся спектакли «Забытый день рождения», представленный артистами из Новоуральска, и «Мойдодыр» из Краснотурьинска.